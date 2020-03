CORR. FIORENTINO, Il viola che non si ferma

Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, c’è un «pallone» che non smette di rotolare. Post, quiz, indovinelli, sfide, sondaggi. Un mondo in costante movimento che, soprattutto sui social network, vede nascere ogni giorno un’iniziativa diversa.Tutto questo, va da sé, non è frutto dell’improvvisazione. Al contrario. Alle spalle c’è un lavoro costante, portato avanti da tutto il comparto comunicazione di Acf che vede in prima linea i professionisti più direttamente coinvolti nel ramo digitale. Grazie a tutto questo, oggi, la Fiorentina (con 3,4 milioni di followers tra Facebook, Twitter e Instagram) è il sesto club della Serie A, alle spalle soltanto di Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli.