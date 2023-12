CORR.FIO, Italiano ancora arrabbiato. Chi ha deluso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino torna sulla partita contro il Parma sottolineando come Vincenzo Italiano, assicura chi lo conosce bene, fosse ancora particolarmente arrabbiato per quanto visto al Franchi. Perché per passare il turno è stato necessario uno sforzo molto più intenso del previsto e, a pochi giorni da un match come quello con la Roma, non era esattamente quello di cui c’era bisogno. Mandragora, Barak, Brekalo, Mina, ma anche Parisi: tutti giocatori che hanno dato meno di quanto ci si aspettava e tutte ombre che si porta dietro la Fiorentina dalla partita contro il Parma. A Roma dovrà scendere in campo con tutto un altro spirito.