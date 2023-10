CORR.FIO, Il commento: "Rispetto ma senza paura"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ernesto Poesio sulle pagine del Corriere Fiorentino commenta la partita di stasera come "un'altra partita a scacchi con Sarri". E dopo aver presentato la sfida e sottolineato come il tecnico della Lazio abbia spesso imbavagliato il gioco di Italiano, scrive: "Toccherà dunque a Italiano dimostrare di aver compreso le precedenti lezioni, proponendo qualcosa in grado di sorprendere i biancocelesti. Vedremo. Di certo per una volta la Fiorentina si avvicina alla sfida con una classifica migliore visto che i viola sono a ridosso delle prime quattro posizioni mentre i biancocelesti sono attardati a metà classifica con 4 punti di distanza.

Una condizione che potrebbe spingere la squadra di Sarri ad abbandonare la tattica collaudata e concedere qualche spazio da sfruttare in contropiede. Un canovaccio a cui la Fiorentina potrebbe adattarsi bene. Anche per questo il tecnico viola sembra intenzionato a mandare in campo Beltran con Ikonè e Nico Gonzalez per un tridente di velocità e tecnica. All’Olimpico con rispetto, ma senza paura insomma. La Fiorentina ha l’occasione di consolidare il proprio ruolo tra le grandi e di dimenticare una volta per tutte la batosta di San Siro. In palio stasera non ci sono solo i punti".