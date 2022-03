CORR.FIO, Difesa e attacco: "Sempre ballottaggi"

La Fiorentina è "sempre in ballottaggio", sottolinea stamani il Corriere Fiorentino. Perché a partire dal portiere, non esiste un ruolo in cui ci sia un titolare inamovibile. Il mister è rimasto fedele alla (sua) linea: in 32 partite ha mandato in campo 32 formazioni diverse, e si avvia alla trentatreesima. In porta ormai le gerarchie non ci sono più, ma oltre a Dragowski stenta anche Quarta in difesa. A centrocampo Bonaventura e Torreira sono intoccabili, gli altri se la giocano. Per finire con l'attacco dove Piatek è il nuovo bomber ma c'è l'eterno dubbio sugli esterni.