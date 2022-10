COR.SPORT, La furia di Jovic spinge la Viola

È servita la prima doppietta italiana (in un mix di applausi e fischi) di Luka Jovic per regalare alla Fiorentina la certezza che l’avventura in Conference League proseguirà anche nel 2023. Se dopo la sfida di settimana prossima a Riga (decisiva per il primato del girone) questa riprenderà da febbraio o marzo, ovvero dagli ottavi di finale, tutto dipenderà dalla trasferta in Lettonia dove i viola dovranno vincere e sperare che il Basaksehir non faccia altrettanto con gli Hearts. Altrimenti toccherà passare dal playoff due settimane dopo, contro una delle retrocesse dall’Europa League. Firenze nel frattempo si gode la terza vittoria di fila in campo europeo, stavolta contro i turchi di Emre, apparsi la brutta copia della schiacciasassi che un mese e mezzo fa aveva asfaltato sul Bosforo la squadra di Italiano. Che invece, trascinata dal suo 7, ha centrato il primo successo in rimonta della stagione e ha dato un chiaro segnale (prima di tutto a se stessa) dopo la beffa di sabato con l'Inter.