COR. SPORT, Iachini: "Riapertura? Tutti siano uguali"

Senza peli sulla lingua. Così il Corriere dello Sport definisce le dichiarazioni a viso aperto di Beppe Iachini, ieri, in merito al via libera solo di alcune regioni agli allenamenti individuali degli atleti nei centri sportivi. "Siano tutti uguali", l'affermazione il tecnico viola che ha sottolineato la questione della lealtà sportiva di quel calcio giocato che gli manca come l'aria. "Dovesse arrivare un'apertura da parte della regione Toscana ci faremmo trovare pronti - ha infatti spiegato - ma per me dovremmo ripartire tutti insieme, contemporaneamente".