COR. SPORT, Fiorentina in festa: è tornato Castro

Come riportato dal Corriere dello Sport nel giro di un quarto d’ora Gaetano Castrovilli si è ripreso la Fiorentina, con un gol da antologia (pallonetto di autentica classe leggermente deviato ai titoli di coda della partita contro il Lugano) che non solo ha chiuso i conti dell’amichevole al Franchi con i modesti ticinesi (finita 6-1) ma, al contempo, ha fatto anche dimenticare quei lunghi 249 giorni vissuti tra pianti, ansie e amarezze da parte del numero 10, diventato il quindicesimo marcatore di un dicembre che ha saputo regalare alla squadra di Italiano tante nuove consapevolezze. Per Milenkovic e compagni - che il 30 dicembre chiuderanno il loro ciclo di test precampionato con il più classico degli appuntamenti in famiglia contro la Primavera - si è trattato invece del sesto successo su sette gare giocate a dicembre, il bilancio parla di ventisette reti segnate nello spazio di tre settimane. Una festa del gol, dunque, alla quale però (ma ormai non fa quasi più notizia) non hanno preso ancora una volta parte né Jovic, schierato dall’inizio e autore di un grave errore sotto porta al 25’, né Cabral, rimasto in panchina per scelta tecnica per tutto il corso della partita dopo i 301’ di astinenza da marcature.