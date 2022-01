COR.FIO, Verso Torino: le probabili scelte di Italiano

Nell'edizione in edicola oggi il Corriere Fiorentino, oltre a fare il punto sulle cause del rinvio del match col Torino (inizialmente in programma oggi ma spostato alle ore 17 di domani), ipotizza anche la formazione che potrebbe scegliere Vincenzo Italiano nel match dell'Olimpico: per la Fiorentina in difesa rientrerà Cristiano Biraghi dalla squalifica, mentre a centrocampo, accanto agli intoccabili Torreira e Bonaventura, Duncan e Castrovilli si giocano l'altra maglia nel ruolo di mezz'ala; in avanti, scrive il Corriere, tridente composto da Callejon, Vlahovic e Gonzalez, con Ikonè che dovrebbe partire dalla panchina.