COR. FIO, Ramadani in Italia, incontro con ACF

Il Corriere Fiorentino è sicuro: il futuro di Nikola Milenkovic si deciderà tra oggi e domani. L'agente del serbo, Fali Ramadani, è infatti atteso nelle prossime 48 ore in Italia per un incontro con la società viola in cui l'intermediario dovrà portare proposte concrete (che arrivino dal Tottenham o dall'Italia) per la cessione del calciatore. Offerte da non meno di 15 milioni, altrimenti la Fiorentina chiuderà i battenti, metterà fuori dal mercato Milenkovic e proverà a blindarlo anche per il futuro, con una proposta di prolungamento di contratto di tre anni per circa 3 milioni a stagione.