COR. FIO, Italiano, lezioni qatariote: si studiano novità

Vincenzo Italiano "impara" dal Mondiale: il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla della manifestazione in Qatar come sostanzialmente di un'occasione di aggiornamento professionale per il tecnico della Fiorentina, che come tutti i suoi colleghi sta cercando di non perdersi nulla della rassegna iridata. Convinto che la Francia sia partita da nettissima favorita, il mister ha apprezzato anche alcuni spezzoni di gioco proposti dalla Germania, dalla Spagna e, ovviamente, dal Brasile.

Intensità (quella mostrata dal Marocco di Amrabat ad esempio), poi recupero palla, ripartenze veloci, spinta costante dei terzini. Italiano proverà a rielaborare in questi giorni quanto appreso dalle lezioni qatariote e riproporlo ai suoi giocatori, soprattutto da Dodò: in un Mondiale in cui gli esterni bassi si sono messi ancora una volta in mostra come ali aggiunte, è dal brasiliano a cui il tecnico chiederà qualcosa in più nella seconda parte di stagione.