COPPA ITALIA, Il bilancio contro l'Inter è positivo

La Fiorentina affronta per la 40° volta gli ottavi di Coppa Italia. Nelle ultime 4 edizioni i viola sono sempre riusciti ad approdare ai quarti. Nonostante il consuntivo contro l’Inter nella coppa nazionale sia positivo per la Fiorentina, grazie a 5 vittorie e 4 sconfitte in 12 gare, i nerazzurri hanno sempre vinto le ultime 3 gare contro i viola in questa competizione.