La Fiorentina può inserirsi tra Dzeko e il Bologna: il punto del CorSport

vedi letture

Edin Dzeko potrebbe essere ancora un nome buono per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport che, nel provare a prevedere le prossime mosse di mercato, insiste sulla necessità per i viola di prendere un attaccante di scorta. Ammesso e non concesso che possa rimanere Moise Kean, scrive il Corriere, la volontà condivisa è quella di prendere un altro centravanti. Ed ecco che rispunta Dzeko: il bosniaco è svincolato e sta trattando per il Bologna ma non è escluso un inserimento dell'ultim'ora della Fiorentina.

Dzeko ha appena concluso una stagione da 21 reti in 53 partite con il Fenerbahce, dando addio al club turco dopo due ottime stagioni. Alla soglia dei quarant'anni, l'ex centravanti tra le altre anche di Roma e Inter rappresenterebbe l'usato sicuro per Stefano Pioli o chi verrà.