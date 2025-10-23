Conference primo obiettivo. La Nazione: "Sarà il trampolino viola"

La Nazione scrive che la Fiorentina si prepara a vivere la notte di Vienna portandosi in campo due concetti dal valore assoluto. Il primo: la Conference League è il primo obiettivo stagionale, viste le preoccupanti sensazioni che si porta dietro in campionato. Il secondo: i 90 minuti di stasera dovranno essere vissuti e tradotti dalla Fiorentina come una sorta di trampolino per arrivare alla prossima sfida di Serie a con lo slancio giusto per iniziare la salita.