Conference occasione o disturbo? Repubblica: "Sospendiamo ogni sogno: non ha senso"

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Nel suo fondo di oggi sull'approccio che la Fiorentina deve avere a questo finale di stagione, inclusa la fondamentale gara di domani sera con la Cremonese, la Repubblica (ed. Firenze) prende posizione anche sul futuro della squadra di Vanoli in Conference League. Per il quotidiano locale, con la firma di Stefano Cappellini, il torneo europeo rappresenta oggi qualcosa di secondario rispetto alla salvezza:

"Un pensiero sulla Conference: sospendiamo ogni sogno su finali e trofei alzati. Con questa classifica in campionato è inutile e pericoloso. Soprattutto, rischia di essere solo fonte di un’altra delusione: finché Vanoli sarà obbligato a schierare in coppa la squadra B non c’è alcuna speranza di arrivare in fondo, nemmeno in una competizione del livello della Conference. Se più avanti le cose cambieranno, parliamone volentieri. Ora non ha senso", il parere del giornale sui viola e il trofeo internazionale.