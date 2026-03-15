"A Cremona va bene un pari. Serve mentalità provinciale": il pensiero di Repubblica

vedi letture

"Ora serve calarsi nella mentalità di una provinciale". Lo afferma stamani la Repubblica (ed. Firenze), con un editoriale titolato in questo modo da parte di Stefano Cappellini, che si affaccia al rush finale di stagione della Fiorentina provando a dettare una linea guida da tenere: "A Cremona si può giocare per due risultati su tre e trarne le conseguenze in campo. So che non è bello da dirsi, anzi deprimente, ma ormai è bene essere realisti. Serve un agonismo ben diverso dalle partite con Udinese e Parma, ovvio, lasciando però l’onere del rischio alla Cremonese", inizia il commento del quotidiano locale.

Che poi prosegue: "Non si tratta di fare le barricate, anche perché le nostre sarebbero di polistirolo, solo di sfruttare l’unico vero vantaggio con cui arriviamo al match: quel punticino che ci ha tirato fuori dalle ultime tre. Dice: ma quindi firmeresti per un pareggio? Hai voglia, tutta la vita. Uscire con zero punti, avendo alla prossima l’Inter, rischia di fare entrare la Viola in un tunnel del quale non si vede più l’uscita".