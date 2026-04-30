FirenzeViola Kean da record, ma in negativo: è quello che corre meno senza palla in Serie A

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L'annata 2025/26 di Moise Kean non sarà certo da ricordare, così come quella della Fiorentina: 33 gare e 9 reti in viola per Kmb, che ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni non da poco, l'ultimo alla tibia che lo ha costretto a saltare le ultime cinque gare coi viola. C'è inoltre un dato che può descrivere la sua annata, quello dei metri percorsi senza palla. Il Cies ha analizzato i 46 principali campionati al mondo e individuato, tra i giocatori con almeno 1000 minuti in stagione, quelli che corrono meno senza palla rispetto alla media della squadra

: in questa speciale classifica comandata da Lionel Messi, Moise Kean è decimo, nonché primo in Serie A. Il dato legato al numero venti viola dice 0,79, ovvero i metri percorsi dal giocatore per ogni metro corso mediamente dalla sua squadra in non possesso. Una statistica avanzata che, va detto, deve essere contestualizzata. E il fatto che al primo posto ci sia Messi e al secondo Cristiano Ronaldo spiega ancora una volta come non sia importante quanto corri ma come corri.