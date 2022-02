CONDIZIONE, I viola sono lontani da quella ideale

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il Corriere Fiorentino analizza la partita contro la squadra di Gasperini. Se è pur vero che la Dea non è mai sembrata devastante in questa stagione come nel recente passato, sarebbe un errore considerarla in caduta perché ancora oggi è in piena lotta Champions e, se in serata, può battere chiunque. Infine il tecnico nerazzurro ha voglia di portare a casa un trofeo e per questo le sue motivazioni saranno massime.

Inoltre la Fiorentina in trasferta ha perso spesso e incassato molti gol, dato preoccupante se dall'altra parte c'è uno come Luis Muriel. La sconfitta contro la Lazio che pesa e in più l'addio di Vlahovic ha costretto Italiano a riorganizzare da zero i suoi nel reparto offensivo. Preoccupa infine anche la condizione fisica che è parsa lontanissima da quella ideale.