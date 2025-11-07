Fiorentina in picchiata, Tuttosport: "La sconfitta con il Mainz è la quarta rimonta subita"

vedi letture

Aspettando l'arrivo di Paolo Vanoli, che oggi dirigerà il primo allenamento, la Fiorentina continua ad andare in picchiata, mostrandosi fragile e perdente anche in Conference League dove finora aveva ottenuto le uniche vittorie di questa tribolata stagione: il Mainz penultimo in Bundesliga rimonta e si prende i tre punti complicando il cammino europeo dei viola, si legge su Tuttosport.

La sconfitta di ieri è una beffa che conferma il momento nerissimo della Fiorentina, alla quarta rimonta subita, e ne mette a nudo tutti i limiti tecnici, fisici e caratteriali: la difesa non copre, il centrocampo non argina né crea, l'attacco non punge come confermano le due occasioni fallite da Piccoli e quella sprecata da Kean.