Zetti sulla Nazione: "Goretti una scelta che sa di passo indietro"

Cosimo Zetti sulle colonne de la Nazione commenta le ultime vicissitudini di casa Fiorentina, ripartendo dalla nomina di Roberto Goretti a nuovo Ds: "Dopo le dimissioni di Pradè e la sconfitta col Lecce abbiamo fatto presente che la Fiorentina aveva davanti una grande occasione. O non aggiungere niente, andare sulla soluzione interna e promuovere Goretti, oppure cambiare tutto, indviduare un vero uomo di calcio. Evidentemente, considerati i 18 milioni lordi che la società dovrà versare nelle tasche di Stefano Pioli, non c'è stata la volontà di investire su un nome di spessore.

Questo significa che la Fiorentina sta pian piano evaporando, che il club non ha voglia di mettersi in gioco e che la società potrebbe continuare a vivacchiare in direzione di un'eventuale cessione. Se Rocco Commisso avesse voluto dare un messaggio ci saremmo aspettati l'inserimento di un nome di primo piano, il cambio immediato dell'allenatore e la rivisitazione dell'organigramma. Che in panchina sieda Galloppa, Nesta o Vanoli, poco cambia".