I dettagli del contratto di Vanoli: tutti i bonus se raggiunge degli obiettivi, ecco quali

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si leggono alcuni dettagli del contratto di Vanoli: il tecnico firmerà fino a giugno 2026, con un’opzione per estendere l’accordo all’anno successivo non correlata ai risultati, ma con una serie di bonus che invece lo sono. Premi legati al rendimento in campionato — con scatti a partire dal decimo posto e in crescita al migliorare del piazzamento o del prestigio della competizione — oltre che alla Coppa Italia e alla Conference League, entrambe con bonus in caso di vittoria.

Secondo quanto riporta La Nazione, è previsto anche un premio in caso di qualificazione alla Champions League. Un segnale chiaro da parte della società, che non considera affatto già da buttare il campionato.