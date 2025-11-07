Fiorentina ko anche a Mainz, La Gazzetta dello Sport: "Una squadra vuota con 0 leader"

vedi letture

La Fiorentina a Mainz perde la terza partita di fila, la quinta delle ultime sette, la settima in stagione. A novembre sono numeri che fanno paura, ma il “come” certo pesa più del “cosa”, e la Fiorentina, in questo momento, è una squadra vuota, si legge su La Gazzetta dello Sport. Piccoli si è mangiato due gol, uno piuttosto clamoroso da vantaggio al portiere, e a inizio secondo tempo ha respinto un tiro di Fazzini che prometteva bene.

Alla fine restano tante domande. Una su tutte: chi sono i leader di questa squadra, si chiede il quotidiano. Anche di questo dovrà occuparsi Vanoli, se come sembra sarà lo psicologo scelto dalla società. Ha la fama da duro, anche se con una squadra così non è nemmeno semplice capire se serva un urlo o una carezza, una difesa a quattro o un centrocampo a tre.