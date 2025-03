Comuzzo, tante big su di lui. La Nazione: "In estate qualcuno proverà a strapparlo ai viola"

vedi letture

Se c'è qualche giocatore viola che non ha beneficiato del cambio di modulo fatto da Palladino ultimamente, quello è Pietro Comuzzo. Secondo La Nazione, il passaggio della difesa a tre ha messo Pablo Marì in condizioni di esprimersi al meglio e conseguentemente il classe 2005 ha trascorso più tempo in panchina. Nessun allarme - scrive il giornale -, ma è ovvio che il prodotto del vivaio della Fiorentina, dopo aver passato un gennaio col forte rischio cessione, farà gola sul mercato anche in estate e le pretendenti non mancano già.

La certezza è che qualcuno riproverà a strapparlo alla società viola nei prossimi mesi - si legge -. Una presenza in più o in meno, da questo punto di vista, cambierà poco. Il valore che la Fiorentina dà a Comuzzo è chiarissimo: 40 milioni. Ieri da Napoli sono tornate a serpeggiare le voci che vorrebbero la Juventus in forte pressing sul giocatore e che addirittura la trattativa invernale con il Napoli sia saltata proprio perché Pietro sarebbe promesso sposo bianconero. Presto per pensarci. Ma questi due mesi che restano alla fine della stagione saranno importanti anche per lui. Se in campionato qualche partita potrà iniziarla dalla panchina, in Conference il titolare è lui - conclude il quotidiano -.