FirenzeViola Lamptey e i 25 minuti più cari della storia della Fiorentina: ora l'affronterà in amichevole

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Lamptey è stato uno dei grandi fallimenti del mercato dell'estate 2025. Ora riparte dal QPR e incrocerà la Fiorentina in amichevole

25 minuti con la maglia della Fiorentina dopo un arrivo che in pochi si erano spiegati vista la presenza in rosa di Dodo e Fortini e poi un lunghissimo infortunio che lo ha tenuto fuori fino alla risoluzione consensuale dell'accordo. Questa in soldoni l'esperienza di Tariq Lamptey a Firenze, un'esperienza che fa rima con un investimento fallimentare da 6 milioni di euro più un ingaggio da più di 2 milioni lordi. Un bagno di sangue economico che ha visto i viola intraprendere la strada dell'addio anticipato al mese di maggio pur di evitare la ricerca di una soluzione in uscita che poi è arrivata da svincolato.

Il nuovo intreccio col QPR



Di oggi la notizia del suo ingaggio in Championship da parte del Queens Park Rangers, tra l'altro club che la Fiorentina affronterà nei prossimi giorni nel breve ritiro inglese. Due storie che tornano a intrecciarsi senza acredine visto l'accordo che ha messo tutti d'accordo durante la scorsa primavera ma che non fa altro che riportarci al mercato pieno di errori dell'estate 2025. A Lamptey non possiamo che augurare ogni bene e magari un futuro senza infortuni gravi come quello che lo ha costretto a salutare la Serie A avendola appena assaggiata. Alla Fiorentina, di usare la sua storia come monito per il futuro, anche se con la nuova dirigenza targata Paratici, questo tipo di operazioni non sembrano più all'ordine del giorno come accaduto sovente in passato.