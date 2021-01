COMMISSO, Sul tavolo Coppa, mercato e stadio

La Fiorentina oggi avrà un tifoso in più al Franchi: il presidente Rocco Commisso. La sua presenza darà sicuramente una spinta in più alla squadra di Prandelli. Rocco resterà alcune settimane in Italia. Sul tavolo ci sono molti problemi in sospeso. Dalla partenza del nuovo Centro Sportivo (il via libera ai lavori dovrebbe arrivare a cavallo tra fine mese e inizio febbraio), alle indicazioni che sono attese dal Ministero per capire i termini della possibile ristrutturazione del Franchi. A riportalo è La Gazzetta dello Sport.