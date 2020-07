COMMISSO, Parole forti a Gravina dopo la Roma

A parole l’accoglienza del calcio italiano è stata entusiasta, ma nei fatti Rocco Commisso si è accorto presto di quanto possano incidere le decisioni arbitrali sull’andamento di una stagione. Ma è solo un caso? All’indomani dell’ennesima svista in casa viola regna l’amarezza per un finale di campionato viziato dagli errori e il fatto che la salvezza sia già stata raggiunta non cambia la questione: la Fiorentina pretende equità di trattamento. Domenica sera, dopo aver seguito la sfida con la Roma in tv, il presidente viola lo ha ribadito. «Ci sono regole e regolamenti, se l’arbitro tocca il pallone influenzando l’azione deve interrompere il match e la palla deve essere rimessa in gioco — ha precisato Commisso sui canali social del club — come ci era già successo ci troviamo a non capire il criterio utilizzato e perché non ci siano regole e tecnologia uguali per tutti. Quando mi sento preso in giro e vedo che si prende in giro i miei ragazzi e i nostri tifosi non posso stare in silenzio». Parole forti, ripetute al presidente della Figc Gabriele Gravina, insieme al dg Barone, nell’immediato dopo partita via telefono. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.