COMMISSO, In Italia già per il Genoa? E sui torti...

All’interno dell’articolo dedicato ai torti arbitrali subiti in questa parte di stagione dalla Fiorentina, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come - dopo la dura presa di posizione di alcuni tesserati dopo la direzione del fischietto Guida, in particolare con il club manager Antognoni e Valentin Eysseric - la società non abbia ritenuto di dover aggiungere altro in merito, oltre a quanto già spiegato dal dirigente e dal calciatore. Si aspetta a questo punto solo il ritorno in Italia di Rocco Commisso, che potrebbe arrivare a cavallo della gara contro il Genoa, alla ripresa della stagione.