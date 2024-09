COLPANI, La sosta può aiutarlo a ritrovare la forma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Chi è rimasto a lavorare al Viola Park senza impegni con le Nazionali è Andrea Colpani. Il classe 1999 è alla ricerca della sua forma migliore per essere finalmente utile alla causa dei viola, visto che in questo inizio di stagione non ha brillato. Palladino in estate lo ha fortemente voluto, a Monza è stato il secondo giocatore più utilizzato dopo Pessina e Colpani ha ripagato la fiducia dell'allenatore con 11 gol e 5 assist nello scorso campionato a Monza.

Come riporta il Corriere Fiorentino, nella scorsa stagione Colpani ha concluso solo 6 delle 37 partite giocate da titolare e lo stesso Palladino ha ribadito che il giocatore ha avuto degli acciacchi durante la preparazione estiva. Adesso il "Flaco" lavora per la gara contro l'Atalanta, una gara per lui speciale dato che viene dal settore giovanile della Dea.