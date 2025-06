Colpani e una possibile nuova vita alla Lazio: l'ex viola piace a Sarri

vedi letture

La Lazio, lo racconta il Corriere dello Sport, vuole un 'numero dieci'. Lo cerca Maurizio Sarri, che necessita di una mezzala 'sarriana' per il suo 4-3-3, un calciatore dal tocco e dal passo felpato, ben diverso dai centrocampisti che ha adesso a disposizione. E, secondo il Corriere dello Sport, tra i nomi presi in considerazione dal club biancoceleste c'è anche quello di Andrea Colpani, che dopo una stagione in prestito alla Fiorentina non sarà riscattato dai viola e tornerà al Monza.

Non solo il Flaco, scrive il Corriere: a Sarri piaceva molto Gedson Fernandes del Besiktas, 7 gol nell’ultimo campionato turco. E’ in scadenza nel 2027, è valutato 18 milioni. Ha 26 anni, è portoghese, è gestito dalla Gestifute di Mendes. E’ destro, dovrebbe adattarsi a sinistra. Del resto lo fa anche Vecino. I profili italiani non sono cambiati: Jacopo Fazzini dell’Empoli e appunto Andrea Colpani del Monza, Giovanni Fabbian del Bologna. Fazzini e Colpani sono retrocessi in B e i rispettivi club puntano a venderli per ricostruire. Aggiunge il Corriere: Colpani è l’unico mancino del gruppo, Palladino l’ha utilizzato di più da ala, ma nasce mezzala.