Primavera, via al Galloppa III: ecco chi è già pronto a salire dall'Under-18

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla di quella che saranno le caratteristiche della Fiorentina Primavera nella prossima stagione, che sarà ancora allenata da Daniele Galloppa (come anticipato ieri da Firenzeviola.it, LEGGI QUI ). La rosa a disposizione sarà di certo rivoluzionata. Via i fuori quota di quest’anno (tutti i 2005), ma dovrebbero salutare in prestito anche alcuni talenti del 2006 che si sono particolarmente messi in luce nell’ultimo campionato. Fra tutti Tommaso Rubino e Maat Caprini, nella seconda parte dell’anno aggregato alla prima squadra. Per loro è già ipotizzabile un’avventura formativa fra i professionisti. Di contro saliranno in Primavera diversi talenti dell’Under 18.

Da Angiolini ad Atzeni, passando per Bonanno, Evangelista e Batignani. Nidiata di qualità sulla quale la Fiorentina punta particolarmente per il futuro. Obiettivo? Ripetersi e migliorarsi. Per farlo occorrerà vincere il campionato. Senza dimenticare il prestigioso percorso europeo in Youth League.