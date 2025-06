Abbondanza in difesa, CorSport: "Col nuovo assetto servirà una cessione"

Il Corriere dello Sport - Stadio, stamani in edicola, si occupa del reparto difensivo della Fiorentina. I punti fermi si chiamano Pongracic, Pablo Marí, Ranieri. L’assetto a quattro potrebbe comportare la cessione di almeno un giocatore tra gli altri: Comuzzzo è blindato, ma avrà bisogno di spazio. Come lui Valentini e Moreno. In tutto a oggi i centrali sono sei per due posti. Troppi, considerando di aggiungerci pure Lucchesi di ritorno dal prestito alla Reggiana. L’impressione è che a decidere sarà il prossimo allenatore.