Beppe Iachini a La Nazione: "Pioli torna a Firenze nel momento giusto, vi spiego"

vedi letture

Beppe Iachini ha parlato a La Nazione del possibile ritorno di Pioli alla Fiorentina: “Abbiamo combattuto tante battaglie insieme, per me è stato un onore. Lo conoscono tutti a Firenze, sia come persona che come professionista. I fiorentini possono contare su di lui. Il momento è delicato ma è anche quello giusto perché la società ha comprato giocatori forti e fatto un centro sportivo invidiato ovunque. Il club è in forte crescita: Stefano può sicuramente sviluppare un progetto importante”.