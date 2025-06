Solo questione di tempo per il Pioli bis, CorSport: "Potrà incidere sul mercato"

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio è solo questione di tempo per l’annuncio del Pioli bis.

I viola gli garantiranno due anni di contratto più opzione per il terzo - già configurato nelle condizioni di attivarsi - a circa 9 milioni in totale. L'allenatore avrà ampia facoltà d’incidere sul mercato, compatibilmente con l’indirizzo voluto da Commisso. Trasmetterà identità, indicherà linee-guida comuni da condividere con i tecnici del settore giovanile nell’impostazione delle varie squadre e del gioco. Si appoggerà a un club manager per saldare l'unione tra staff e gruppo, farà leva sull’esperienza in questo caso del campo internazionale per cercare di guidare Ranieri e compagni alla sospirata conquista della Conference League.