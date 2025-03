Colpani e l'infortunio quasi alle spalle. L'ex Monza è prossimo al rientro in campo

Mancava solo Andrea Colpani all'appello di ieri, quando la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti dopo i tre giorni liberi concessi da Raffaele Palladino. Una seduta più blanda, alla quale erano assenti ancora i nazionali (attesi oggi dal rientro al Viola Park), mentre il Flaco è stato l'unico a non prendere parte al lavoro col gruppo, proseguendo il suo percorso di riassestamento dall'infortunio.

Tuttavia, l'ex Monza sembra ormai vicino al rientro sul terreno di gioco dopo il lungo stop causato da una lussazione al mesopiede: ancora lontano dal riprendere gli allenamenti in gruppo, Colpani tornerà a breve a lavorare sul campo per provare a rendersi disponibile per gli impegni di aprile, mese in cui la Fiorentina scenderà in campo sei volte in 17 giorni. Lo riporta La Nazione.