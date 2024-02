CHRISTENSEN, L'obiettivo ora è tornare contro il Toro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alla fine c’è voluto l’intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio che Oliver Christensen ha accusato nel penultimo allenamento pre-Inter e, da allora, causa delle assenze consecutive contro nerazzurri, Lecce e Frosinone. Come spiega Il Corriere dello Sport-Stadio, il problema era al menisco così ieri il portiere danese è andato sotto i ferri del professor Mariani. «Christensen - si legge nella nota della Fiorentina - è stato sottoposto a regolarizzazione artroscopica del menisco mediale del ginocchio destro. I tempi previsti per la ripresa dell’attività sportiva sono di due settimane».

Non un problema grosso, di sicuro un bel fastidio che va ad allungare lo stop già in atto di 15 giorni. Altrettanti ci vorranno per il recupero e allora si può ipotizzare il rientro tra i convocati il 2 marzo per Torino-Fiorentina, con obiettivo vero il ritorno in campo giovedì 7 nell’andata degli ottavi di Conference League.