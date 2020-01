CESSIONI, Giorno decisivo per Pedro. Thereau...

Sulle pagine del Corriere dello Sport si fa il punto sulla questione cessioni in casa Fiorentina. Ecco che Pedro allora sembra essere il prossimo partente. Per l'attaccante brasiliano restano da limare gli ultimi dettagli, anche sul fronte della formula. L'idea di base è quella di un prestito con obbligo, con una percentuale sulla futura rivendita. Di certo non comparirà nessuna minusvalenza. Il ragazzo ha già la valigia pronta (non convocato per la gara con l'Atalanta) e aspetta solo il via libera del suo agente che oggi incontrerà nuovamente i direttori del club per sancire le ultime formalità.

CESSIONI - Zurkowski è cercato dall'Empoli. Ai Saluti anche Thereau che sarà liberato a zero, anticipando lo svincolo: è infatti attesa a breve la firma coi belgi dell'Union Saint-Gilloise.