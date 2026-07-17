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Primo contratto da professionista per Federico Croci: il comunicato della Fiorentina

Primo contratto da professionista per Federico Croci: il comunicato della FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina pensa al futuro anche prossimo: è ufficiale da oggi infatti il rinnovo del contratto di Federico Croci, gioiello classe 2010 delle Under viola, protagonista della vittoria del torneo di Viareggio lo scorso marzo e già aggregato alla prima squadra in questi giorni iniziali di ritiro al Viola Park. Contratto fino al 30 giugno 2029 per uno dei talenti più promettenti del panorama italiano. Ecco il comunicato del club:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci (classe 2010) ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2029.