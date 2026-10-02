FirenzeViola Fagioli in campo 90' a Parigi: tanto ordine e una sola pecca. Per Adani è da 6,5

Serata tra luci e qualche ombra quella di Nicolò Fagioli contro la Francia con la maglia dell’Italia. Il centrocampista della Fiorentina, partito titolare nel 4-3-3 azzurro in posizione di mezzala, ha giocato nel complesso una buona partita ma è stato sfortunato protagonista nella rete del momentaneo vantaggio dei Galletti: è stato infatti il numero 10 - ammonito nella circostanza per fallo su Cherki - a propiziare la punizione dal limite dell’area che al 55’ ha portato al gol Olise direttamente da calcio piazzato (ma senza il suo fallo la Francia sarebbe andata in porta con il giocatore del City).

Nel finale di gara, Fagioli - con l’uscita di Tonali dal campo - si è spostato nella mattonella di regista, dando ordine alla manovra e restando in campo fino al 90’ quando al suo posto è entrato Scamacca: “Per me ha fatto una gara da 6,5: ha fatto compiti che nemmeno gli spettavano” ha detto con fermezza l’ex viola Lele Adani in diretta su Rai 1 commentando la prova dell’ex Juventus.