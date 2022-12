CENTROCAMPO, Torna di moda il nome di Tameze

Come riportato da Tuttosport per la mediana, in caso soprattutto di cessione di Youssef Maleh (Bologna, Spezia, Sampdoria) e Szymon Zurkowski (Empoli, Salernitana), torna di moda il nome di Adrien Tameze del Verona. Soprattutto però i viola dovranno stare attenti all'assalto che sta preparando il Liverpool per Sofyan Amrabat : in Inghilterra e in Marocco sostengono che i Reds siano pronti a mettere sul piatto 45 milioni di euro, più del doppio di quanto sborsato nel 2020 da Rocco Commisso per portare a Firenze il centrocampista reduce da un Mondiale da applausi.