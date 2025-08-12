Centrocampo, non solo Nicolussi Caviglia. I viola si muovono per Sà del Famalicao
Concentrandosi sul mercato che riguarda il centrocampo della Fiorentina, il Corriere dello Sport prende in consegna il mancato rinnovo (almeno per ora) di Rolando Mandragora coi viola che sta portando a delle riflessioni dalle parti del Viola Park. Non c'è ancora stato l'incontro decisivo per arrivare alla stretta di mano, che se non arriverà mai porterà il giocatore probabilmente ad essere ceduto.
In quel caso, per ovviare alla sua partenza, la Fiorentina si adopererebbe di nuovo e dopo l'arrivo di Sohm prenderebbe un altro centrocampista. Per il cui rimane in pole Hans Nicolussi Caviglia, anche se nelle ultime ore i viola sono stati accostati anche a Gustavo Sà, centrocampista offensivo classe 2004 del Famalicao, reduce da un ottimo Europeo Under 21 in Slovacchia col Portogallo, competizione in cui si è messo in mostra dalla trequarti in su con quattro assist.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati