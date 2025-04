"Celje fake del Como. Che incubo Moreno per Dodo", l'analisi di Benedetto Ferrara

"Che la Fiorentina non avesse una riserva per Kean e per Dodo lo sapevamo. Dopo questa partita in Slovenia ne siamo pienamente consapevoli". Si apre così l'editoriale, a firma di Benedetto Ferrara, sulle colonne de La Nazione. Il noto giornalista fiorentino analizza la gara di ieri tra Celje e Fiorentina soffermandosi sulle prestazioni deludenti di due singoli, Moreno e Zaniolo: "Zaniolo delude ancora, e aggiungiamo che comunque il vice Kean non è proprio il suo ruolo.

Stessa cosa per Moreno che sta a Dodo come Gigi D'Alessio sta ai Rolling Stones. Ma Palladino ha fatto una scelta che ci può stare. Il Celje è un fake del Como, calcio ispanico ma leggermente taroccato. Una Fiorentina al minimo basta per vincere".