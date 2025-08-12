Bianco, cessione ora o a gennaio. Aquilani lo vuole a Catanzaro a titolo definitivo

C'è anche Alessandro Bianco tra i giocatori della Fiorentina con un futuro ancora da scrivere. Perché come ribadisce stamani La Nazione, il classe 2002 in quanto cresciuto nel vivaio non occuperebbe slot nella lista da consegnare sia per la Serie A che per la Conference League, per questo motivo potrebbe anche restare fino a gennaio ed eventualmente andar via nel mercato invernale.

Nel frattempo però lo cerca il Catanzaro del suo ex allenatore Alberto Aquilani, con cui ha lavorato nella Primavera viola: il club giallorosso è pronto anche a prenderlo a titolo definitivo ma prima dovrà convincere il centrocampista, voglioso di restare in Serie A anziché scendere in Serie B.