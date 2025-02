Cecchi sulla Nazione: "Volevamo essere duri, siamo stati solo piccoli"

Stefano Cecchi commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Como sulle pagine de La Nazione. "Aspettavi la Fiorentina e invece, a sorpresa, nel pomeriggio domenicale arriva il Como a dare una lezione di calcio e, insieme, una picconata alle ambizioni di classifica viola". La Fiorentina non riesce a reagire sotto i colpi del palleggio spagnolo dei lariani e anche il giornalista segnala come l'assenza di Kean si sia vista con forza.

Ma c'è di più oltre alla dipendenza dal proprio attaccante assente ieri per squalifica: la squadra di Palladino ha denunciato "anche un deficit tecnico-fisico lì in mezzo al campo dove si decidono le partite e dove ieri il Como ha spadroneggiato. Non è la prima volta che accade e di certo Palladino dovrà chiedersi se questo assetto, con per di più molti giocatori fuori ruolo, è quello giusto per sfruttare al meglio i valori di una rosa che non possono essere così miseri come quelli messi in mostra ieri".

Chiusura con una citazione dalla canzone arrivata seconda al Festival di Sanremo: "Volevamo essere duri, siamo stati solo piccoli per dirla con lo spirito sanremese del tempo. Roba che stecca e parecchio".