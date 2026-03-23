Mano di Pongracic, Adani duro: "Che differenza c'è con Ricci nel derby?"

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Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e della Fiorentina, ha commentato ieri sera dagli studi Rai l'1-1 tra le due squadre a Firenze: "Credo che l'Inter abbia rallentato in tutti gli aspetti: va più piano, è superficiale, meno intuitiva nei rimbalzi, meno efficace nell'area avversaria, meno attaccata nelle marcature, meno creativa, meno cattiva. Tutti i parametri si sono abbassati, devono ritrovare certe connessioni. Nel calcio non basta gestire. Negli ultimi 4 anni l'Inter ha vinto un campionato e 2 li ha persi dopo essere stata in vantaggio".

Poi si è espresso sul tocco di mano in area di Pongracic: "Non abbiamo mai visto il replay. È inutile richiamare l'intervento della regia, ne dibattiamo adesso perché non l'abbiamo mai vista prima. Siamo il primo campionato per il richiamo del VAR per soggettività. Che non ci rompano le balle sul movimento congruo o l'armonia nella corsa del difensore che quindi nella naturalezza del gesto la può prendere con la mano e va compreso…".

Adani attacca l'operato degli arbitri: "Di riferimenti per decidere non ce n'è, cambiano di volta in volta. Tutta Italia due settimane fa ha detto che nel derby era rigore la mano di Ricci. Che differenza c'è? Io non ci credo a quello che hanno detto, è tutto volubile al momento, non c'è interpretazione congrua. Al VAR non sanno come corre o salta un giocatore"