Brescianini: "Gli impegni ravvicinati ci aiutano. Continuiamo così"
Queste le parole del centrocampista viola, Marco Brescianini, ai canali ufficiali del club dopo Fiorentina-Inter: "È stata una bellissima partita, iniziata nel modo sbagliato ma siamo stati bravi a reagire. Abbiamo avuto fiducia nei nostri mezzi, e anche lo stadio ci ha aiutato".
I tifosi sono sembrati contenti della vostra prestazione.
"Li ringraziamo perché abbiamo sentito la loro spinta. Ora dobbiamo voltare pagina e rimanere coi piedi per terra, perché troveremo altri avversari agguerriti e non vorremo essere da meno".
Gli impegni ravvicinati vi condizionano?
"Io sono dell’idea che più partite giochi e più i meccanismi riescono. Fisicamente può essere un problema, però nelle trame di gioco può dare dei vantaggi".
Ora la sosta e poi il Verona.
"Dobbiamo pensare a riposare, ma sempre mentalizzati perché sappiamo che nei prossimi mesi ci giochiamo tutto".
È soddisfatto della sua prova?
"Cerco sempre di mettere in campo le mie qualità. Grazie alla squadra sono uscite. Ora speriamo di continuare così”.
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