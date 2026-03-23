L'ex arbitro Bergonzi: "Mano di Pongracic: era rigore per l'Inter. Esposito diverso"

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L'exarbitro di Serie A Mauro Bergonzi, ospite ieri sera a La Nuova DS negli studi Rai, ha commentato così un episodio avvenuto nell'area di rigore della Fiorentina nel primo tempo sull'1-0 per l'Inter: "Sul cross al centro di Dumfries, il pallone finisce presumibilmente sulla mano destra di Pongracic. Utilizzo la parola presumibilmente perché non ci sono stati replay".

Poi giudica quanto accaduto: "Il difensore tende ad allargare il braccio per cercare il pallone, è punibile con il calcio di rigore. Maresca è posizionato benissimo e non ha fischiato niente. Potrebbe anche essere stato preso dal dubbio che la sfera fosse sbattuta sul tacco e non sul braccio. Il problema grave è che il VAR non lo ha richiamato, poteva essere rigore".

Diverso invece il discorso per la mano di Esposito in area Inter: "Il braccio si ritrae, non è punibile, non è mai calcio di rigore, è l'opposto dell'altro che abbiamo visto. Corretto non assegnare il penalty anche per il contatto tra Kean e Akanji nel primo tempo".