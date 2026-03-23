Caroppo su La Nazione: "Prova di maturità superata. Squadra vera"
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Questi alcuni passaggi del pensiero di Luigi Caroppo su Fiorentina-Inter affidato a La Nazione: “La prova di maturità è superata. È vero siamo nella volata finale della stagione, ma adesso la Fiorentina è squadra vera. Capace di giocarsela con tutte le avversarie, anche con chi è in testa alla classifica e aveva bisogno di punti pesanti per l’immediato futuro.
Fiorentina quadrata e razionale, riesce a guadagnare un pari meritato per l’intensità, mole di gioco e buone occasioni. Deve ancora superare le amnesie iniziali (come mai?) per avere un voto con lode, ma l’impegno, la testa, il cuore e la gamba sono state espresse durante tutto l’arco dei novantacinque minuti”.
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