Cecchi su La Nazione: "I viola smarriti all'Olimpico, Roma più forte"

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Questo è il pensiero di Stefano Cecchi, su La Nazione, a proposito della sfida di ieri sera Roma-Fiorentina: "La Fiorentina si perde contro la Roma, apparsa superiore soprattutto per motivazioni e intensità. Il risultato proveniente da Cremona ha tolto ai viola stimoli e spirito di sacrificio, rendendo la gara quasi segnata in partenza. In questo momento, il divario tra le due squadre è evidente e si riflette chiaramente in campo.

L’unica nota positiva arriva indirettamente dalla vittoria della Lazio di Sarri, che avvicina ulteriormente la salvezza. Ora basta un punto, forse nemmeno quello, per chiudere definitivamente i giochi. L’auspicio è di archiviare presto una stagione sofferta e ripartire con prospettive migliori".