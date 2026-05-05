Cecchi su La Nazione: "I viola smarriti all'Olimpico, Roma più forte"
FirenzeViola.it
Questo è il pensiero di Stefano Cecchi, su La Nazione, a proposito della sfida di ieri sera Roma-Fiorentina: "La Fiorentina si perde contro la Roma, apparsa superiore soprattutto per motivazioni e intensità. Il risultato proveniente da Cremona ha tolto ai viola stimoli e spirito di sacrificio, rendendo la gara quasi segnata in partenza. In questo momento, il divario tra le due squadre è evidente e si riflette chiaramente in campo.
L’unica nota positiva arriva indirettamente dalla vittoria della Lazio di Sarri, che avvicina ulteriormente la salvezza. Ora basta un punto, forse nemmeno quello, per chiudere definitivamente i giochi. L’auspicio è di archiviare presto una stagione sofferta e ripartire con prospettive migliori".
Pubblicità
Rassegna stampa
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Copertina
FirenzeViolaTutto sbagliato, tutto da rifare (il prima possibile). Ma a Roma non si è visto niente di nuovo
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com