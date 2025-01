CATALDI, Febbre e caviglia, tutto ok: domani in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Danilo Cataldi sarà regolarmente in campo nel big match di domani alle 18 contro il Napoli. Il centrocampista - scrive stamani La Nazione - ha smaltito il leggero attacco febbrile che lo aveva messo ko nel giorno di capodanno ed è pronto a riprendersi il suo posto in coppia con Adli nel classico 4-2-3-1 di partenza.

Quello dell’influenza è stato peraltro un fastidio con cui l’ex Lazio ha dovuto fare i conti anche con l’ultimo appuntamento dello scorso anno: già a Torino contro la Juventus il mediano era sceso in campo in condizioni piuttosto precarie. Per Cataldi sembrano per il momento risolti anche i problemi legati alla caviglia che più volte in passato lo hanno messo ko oppure in forse fino alla vigilia di ogni gara, seccature che spesso sono tornate a farsi sentir