CASO ULTRAS, Inter e Milan a rischio penalizzazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine del Corriere dello Sport si analizza la situazione legata al caso ultras che ha coinvolto da vicino le società milanesi. Inter e Milan, in quanto club che hanno avuto dialoghi con le tifoserie ultras, rischiano grosso adesso. Il precedente, quello della Juventus del 2017, costò ai bianconeri una multa di 600.000 euro e 100.000 all’allora presidente Agnelli.

In questo caso, invece, la pena è tutta da definire e si legge che è possibile che le due squadre milanesi rischino una penalizzazione in classifica. Sono possibili condanne anche se remote sulla base dell’articolo 4 (che impone lealtà, probità e correttezza dei tesserati) o dell’articolo 6, che si occupa della responsabilità diretta delle società per l’operato di chi le rappresenta ai massimi livelli, come nel caso dei presidenti.