Caso scommesse, si chiude l'inchiesta penale per Fagioli, il CorSera: "Nicolò ha patteggiato"

Caso scommesse, si chiude l'inchiesta penale per Fagioli, il CorSera: "Nicolò ha patteggiato"FirenzeViola.it
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Ieri alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Nicolò Fagioli ha chiuso in via definitiva anche il procedimento penale legato al caso scommesse. Il centrocampista della Fiorentina aveva già risolto la propria posizione con la giustizia sportiva, ma restava aperta la contestazione penale relativa alla promozione di piattaforme illegali presso altri calciatori, prevista dal secondo comma dell’articolo 4 della legge di riferimento.

Fagioli ha raggiunto un accordo con il pubblico ministero, patteggiando un mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Situazione diversa invece per Sandro Tonali, che ha scelto di chiedere la conversione della pena in sanzione economica: il centrocampista dovrà quindi versare 78.250 euro.